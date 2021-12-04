Москва, , 15:39 — REGNUM Борис Грызлов вновь избран на должность председателя Высшего совета партии «Единая Россия». Его кандидатуру предложил Председатель партии Дмитрий Медведев и поддержали делегаты третьего этапа Съезда «Единой России».

Борис Грызлов Дарья Антонова, ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап Съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.