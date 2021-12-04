Кемерово, , 15:38 — REGNUM В Кемеровской области отделения Военизированной горноспасательной части подняли из шахты «Листвяжная» ещё два тела погибших шахтёров. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Бурильная установка. Шахта «Листвяжная» Пресс-служба правительства Кузбасса

«Работают две пробуренные скважины. Через первую осуществляется закачка азота и хладона, через вторую — выход газов и мониторинг газовой обстановки в шахте. Продолжаются работы по проветриванию шахты», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что за прошедшие сутки из шахты подняли 12 тел погибших.

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