Кемерово, 4 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области отделения Военизированной горноспасательной части подняли из шахты «Листвяжная» ещё два тела погибших шахтёров. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

«Работают две пробуренные скважины. Через первую осуществляется закачка азота и хладона, через вторую — выход газов и мониторинг газовой обстановки в шахте. Продолжаются работы по проветриванию шахты», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что за прошедшие сутки из шахты подняли 12 тел погибших.