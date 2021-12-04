Первоуральск, Свердловская область, , 15:34 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области возвращают отделение кардиологии к плановой работе. Об этом написал в Facebook заведующий этим подразделением Вадим Кучумов.

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Он напомнил, что кардиология, как и весь терапевтический корпус, работала в качестве ковидной базы последние пять месяцев. С 8 декабря оно вернётся к работе по профилю.

В комментариях граждане радостно восприняли эту новость. Впрочем, отозвались и те люди, которые за время, когда данное отделение было ковидным госпиталем, потеряли своих близких.

«Если бы отделение кардиологии вообще не закрывали, возможно, мой отец сейчас был бы жив. И сколько ещё людей потеряли своих близких из-за того, что каким-то убийцам взбрело на ум закрывать кардиологические отделения…», — написал один из уральцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в последние дни фиксируют снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. По крайней мере, об этом говорят официальные цифры.