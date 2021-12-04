Новосибирск, 4 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Новосибирский аэропорт «Толмачёво» за октябрь 2021 года обслужил 610 630 пассажиров (с учётом транзитных), что на 5,9% больше аналогичного показателя октября 2019 года. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 507 561 (+23,2%), на международных — 103 069. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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Уточняется, что наиболее динамичными направлениями месяца по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на внутрироссийских авиалиниях стали: Сочи), Нижнекамск, Ростов-на-Дону, Братск, Горно-Алтайск, Казань, Уфа, Новокузнецк, Анапа, Улан-Удэ.

Также в октябре 2021 года были открыты новые чартерные рейсы по международным направлениям в Ла-Роману и Пунта-Кану (Доминиканская Республика), продолжалось выполнение рейсов в Анталью, Дубай, Ларнаку, Хургаду, Шарм-эль-Шейх.