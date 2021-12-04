Джакарта, , 15:31 — REGNUM Совместные военно-морские учения России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) завершились. Об этом 4 декабря сообщили в Минобороны РФ.

В ходе учений ARNEX-2021 боевые корабли восьми стран — России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Мьянмы, Брунея — с выстроенными у борта экипажами прошли параллельными курсами вдоль борта флагманского корабля международного соединения и взяли курс в порты приписки.

Россию на маневрах представлял большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Старт совместным учениям в Индонезии был дан 2 декабря. Они направлены исключительно на поддержание мира, стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.