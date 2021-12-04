Тайбэй, 4 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Тайваньская компания TSMC начала экспериментальное производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу. Об этом сообщает портал TechTaiwan.

Peellden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

Вице-президента TSMC Дугласа Ю рассказал, что компании удалось достигнуть значительного прогресса в этой технологии. Однако он добавил, что специалистам компании ещё предстоит решить ряд проблем.

В TSMC рассчитывают начать серийное производство по 3-нм техпроцессу в четвёртом квартале 2022 года. Среди первых заказчиков на 3-нм чипы указаны компании Apple, Intel, AMD и Qualcomm.

Название технологического процесса в электронной промышленности определяется разрешающей способностью используемого оборудования. Повышение разрешающей способности позволяет обеспечить более плотную компоновку полупроводниковых изделий, что приводит к повышению производительности и энергоэффективности.

По оценкам TSMC, плотность транзисторов при 3-нм техпроцессе в сравнении с 5-нм техпроцессов вырастет на 70%. При этом производительность должна вырасти на 15%, а энергоэффективность — на 30%.