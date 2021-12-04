Москва, , 15:28 — REGNUM Дмитрий Медведев переизбран Председателем «Единой России» еще на пять лет, за него проголосовали участники Съезда партии.

Напомним, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап Съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда изберут Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.