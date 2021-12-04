Москва, , 15:28 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» пополнился голкипером Ильей Свиновым, в настоящее время выступающим в воронежской команде «Факел». Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба «красно-белых».

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Уточняется, что руководство московской команды подписало с 21-летним футболистом соглашение до лета 2025 года с возможностью продления его еще на один сезон.

Также указывается, что соглашение с игроком начнет действовать с 1 января следующего года.

Отметим, в нынешнем сезоне Илья Свинов сыграл в составе «Факела» в 24 матчах Футбольной национальной лиги, пропуская в среднем за матч менее одного гола. При этом в 11 встречах он сыграл «на ноль».