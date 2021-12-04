Кемерово, , 15:20 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 5 декабря, ожидается местами низовая метель, на дорогах гололедица, снежный накат. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Метель Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

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«Переменная облачность, ночью по области, днём местами небольшой снег, мокрый снег, местами позёмки, метель, гололедица, снежный накат. Температура ночью −4…−9 °C, местами до — 14 °C, днём −4…+1, местами до — 9 °C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с, днём в горах 2−7 м/с», — говорится в прогнозе.

В Кемерове ожидается переменная облачность, небольшой снег, мокрый снег, местами гололедица. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью −6…−8 °C, днём — 2.-4 °C.