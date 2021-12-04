Омск, , 15:14 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки подтверждено 577 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 116 884. По данным портала «Стопкоронавирус», выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 93 316 человек, в том числе 826 за последние сутки.

Скончались за сутки ещё 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в регионе стали 2875 человек.

«933 538 человек привиты от коронавируса, из них 680 248 человек получили оба компонента вакцины», — добавили в оперштабе.