Москва, , 15:11 — REGNUM Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к опасным последствиям, антибиотик — это оружие в руках непрофессионального человека. Об этом 4 декабря в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, многие антибиотики побочно действуют на слух, уничтожают слуховые рецепторы. Также лечение антибиотиками без надзора врача может грозить развитием почечной недостаточности:

«Они убивают почки … Меняют щелочной баланс, приводят к тому, что у нас вымывается калий, и люди умирают от остановки сердца».

Кроме того, эти лекарства могут стать причиной токсического поражения печени, добавил Мясников.