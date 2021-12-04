Киев, , 15:02 — REGNUM Граждане Украины стали заложниками амбиций президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 4 декабря в своем Telegram-канале написал Ренат Кузьмин, депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь».

«Мы оказались заложниками президентских амбиций и непонимания президентом своих полномочий, функций, обязанностей… Только соблюдая Конституцию и законы, президент в праве требовать от нас соблюдения Конституции и законов. Только уважая нас, граждан Украины, президент может требовать уважения к себе», — написал он.

«К сожалению, у нас президент позволяет себе называть граждан своей страны особями… И при этом требует уважения к себе. Вспомните, как президент доказывал военным, что он «не лох». Это что за слово в устах президента страны?..» — добавил Кузьмин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми тех, против кого в стране ввели санкции, назвав их «особями». А в 2019 г. видео, на котором он говорит добровольцу «Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то» вызвало широкий общественный резонанс.