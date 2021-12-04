Москва, , 15:00 — REGNUM Председателем «Единая Россия» переизбран заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. За такое решение 4 декабря проголосовали делегаты ХХ съезда партии, который проходит в Москве.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, согласно устава партии «Единая Россия», председатель политической силы избирается на пятилетний срок.

Также на пост председателя высшего совета «Единой России» был переизбран Борис Грызлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что партия добилась успеха в условиях, когда вся страна и весь мир проходят через труднейшие испытания.