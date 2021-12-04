Москва, 4 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Председателем партии «Единая Россия» переизбран заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. За такое решение 4 декабря проголосовали делегаты ХХ съезда партии, который проходит в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

При этом, согласно уставу партии «Единая Россия», председатель политической силы избирается на пятилетний срок.

Также на пост председателя высшего совета «Единой России» был переизбран Борис Грызлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что партия добилась успеха в условиях, когда вся страна и весь мир проходят через труднейшие испытания.