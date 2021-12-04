Калуга, 4 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Калужской области внесли изменения в областной закон о ветеранах труда. Как сообщает пресс-служба областного парламента, изменения позволят получить это звание людям, награжденным региональной медалью «За медицинскую доблесть».

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области На заседании Законодательного собрания Калужской области

«Это — особая награда. Она появилась в условиях пандемии. Мы видим, как самоотверженно трудятся все это время наши медработники. Хочется выразить им за это огромную благодарность», — отметил председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев.