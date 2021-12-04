Москва, , 14:55 — REGNUM Члены партии «Единая Россия» должны донести до жителей России информацию о важности вакцинации от COVID-19, заявил председатель партии Дмитрий Медведев 4 декабря в ходе выступления на XX съезде «Единой России».

Единая Россия Иван Шилов, ИА REGNUM

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Медведев напомнил, что члены «Единой России» активно включились в волонтёрскую работу после прихода пандемии. Он рассказал, что почти два года волонтёры занимаются доставкой горячего питания медикам, а также продовольственных и лекарственных наборов на дом людям из групп риска.

«Единая Россия» организовала сбор средств для нуждающихся. На собранные средства были закуплены аппараты ИВЛ для больниц, машины скорой помощи и реанимации. Медведев подчеркнул, что с «Единой Россией» работали миллионы волонтёров.

Председатель партии добавил, что перед членами «Единая Россия» и волонтёрским активом стоит ещё одна задача — разъяснение важности вакцинации от COVID-19. Он добавил, что эта информация должна быть донесена до максимального числа людей.

«Это исключительно важная задача сегодня», — подчеркнул Медведев.

4 декабря в России проходит заключительный этап XX съезда «Единой России». На нём будут переизбраны руководящие и центральные органы партии.

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