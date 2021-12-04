Москва, , 14:50 — REGNUM Суд арестовал до 3 февраля водителя, задержанного за стрельбу при дорожном конфликте на Большой Грузинской улице в Москве. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Суд избрал в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»), меру пресечения в виде заключения под стражу — до 3 февраля 2022 г., отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт — на Большой Грузинской улице. Находившийся за рулем автомобиля Cadillac Escalade водитель выстрелил в таксиста.

Раненый находится в больнице. Стрелявший ранее был дважды судим — за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

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