Москва, , 14:45 — REGNUM Партия «Единая Россия» достойно смогла проявить себя в неординарных условиях и уверенно победить на осенних выборах. Об этом 4 декабря на ХХ съезде названной политической силы заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Конечно, важно именно здесь на съезде вместе проанализировать итоги осенних выборов. Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании. Выдержала жесткую открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом», — сказал он.

Также Путин отметил, что партия после своей победы на выборах приступила к выполнению поставленных целей.

«Это отражение ответственности, зрелости политической силы, потому что каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что человек, его качество жизни всегда должны быть в центре внимания.