Москва, 4 декабря 2021, 14:45 — REGNUM Партия «Единая Россия» достойно смогла проявить себя в неординарных условиях и уверенно победить на осенних выборах. Об этом 4 декабря на ХХ съезде названной политической силы заявил президент РФ Владимир Путин.
«Конечно, важно именно здесь на съезде вместе проанализировать итоги осенних выборов. Считаю, что «Единая Россия» достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании. Выдержала жесткую открытую конкурентную борьбу и победила уверенно, с солидным преимуществом», — сказал он.
Также Путин отметил, что партия после своей победы на выборах приступила к выполнению поставленных целей.
«Это отражение ответственности, зрелости политической силы, потому что каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом», — добавил российский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что человек, его качество жизни всегда должны быть в центре внимания.