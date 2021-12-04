Калуга, 4 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Работникам калужского центра организации детского и молодежного отдыха «Развитие» и предприятия «Школьный автобус» с начала следующего года увеличат уровень заработной платы. Соответствующие изменения в региональный закон приняли депутаты Законодательного собрания Калужской области.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Заседание Законодательного собрания Калужской области

Как отметил министр образования и науки области Александр Аникеев, уровень заработной платы специалистов центра «Развитие» будет равен заработной плате работников школ. У работников «Школьного автобуса» увеличатся базовые оклады, начиная от технических специалистов, до водителей. И если сейчас средняя зарплата на предприятии составляет около 25 тысяч рублей, то с 1 января 2022 она вырастет до 40 тысяч.