Новосибирск, 4 декабря, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области «Экология-Новосибирск» обеспечит бесперебойную работу. Так прокомментировали в компании информацию о подаче заявления о самобанкротстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В целях обеспечения стабильной деятельности ООО «Экология-Новосибирск», являющегося региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области, по решению участников общества инициирована процедура введения наблюдения. Эта мера предпринята для обеспечения бесперебойной операционной деятельности, финансовой устойчивости компании, выполнению функций регионального оператора и недопущения сбоев в сборе и вывозе отходов в Новосибирской области», — отметили в организации.

Уточняется, что процедура введения наблюдения вызвана рядом решений судов о взыскании задолженностей с компании, сроки которых приходятся на конец текущего и начало следующего года.

«Эти задолженности, предъявленные в судебном порядке компаниями-перевозчиками ТКО, в основном возникли в первый год работы регионального оператора. Это период реформирования отрасли, когда был запущен процесс заключения договоров с физическими и юридическими лицами на оказание услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Он характеризовался низким процентом сбора платежей, становлением отношений с подрядными организациями и потребителями — юридическими лицами. Сумма предъявленных сегодня к погашению требований не позволяет ООО «Экология-Новосибирск» осуществлять нормальную деятельность, расплачиваться с действующими контрагентами. Введение процедуры наблюдения позволит в соответствии с действующим законодательством отсрочить эти выплаты, подписать с кредиторами графики погашения задолженностей, обеспечить поэтапные расчёты по ним и текущие платежи в рамках операционной деятельности», — говорится в официальном комментарии.

Группа «ВИС» подтвердила все свои планы и намерения по совершенствованию работы регионального оператора и заявила, что «предпримет все необходимые в рамках законодательства действия для обеспечения финансовой стабильности ООО «Экология-Новосибирск».