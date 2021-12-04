Москва, , 14:37 — REGNUM «Единая Россия» добилась успеха в условиях, когда вся страна и весь мир проходят через труднейшие испытания, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на третьем этапе Съезда «Единой России», который проходит 4 декабря в Москве. По его словам, это была уверенная, безоговорочная победа, которая позволила завоевать конституционное большинство.

Дмитрий Медведев Дарья Антонова, ИА REGNUM

Он отметил, что свою кампанию партия проводила при личной поддержке Президента. «По его предложению партия пригласила к участию и волонтеров. Это позволило нам по-новому взглянуть на многие аспекты в работе. Стать ближе к избирателям, лучше понимать их запросы», — сказал Председатель партии.

Дмитрий Медведев указал, что еще до начала избирательной кампании партия начала работу над новой, народной программой, в основу которой легло апрельское Послание Президента Федеральному Собранию. В нем глава государства учел ряд предложений «Единой России», обозначил перед представительными органами власти новые задачи.

«При этом авторами нашего предвыборного документа стали граждане страны. Через специально созданный сайт «Единая Россия» получила от них более двух миллионов обращений. Программная комиссия Партии детально проанализировала все предложения. И, конечно, мы постоянно консультировались с Правительством и экспертным сообществом», — сказал он.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что предвыборный документ «Единой России» определяет стратегию развития России на ближайшие пять лет и, что самое главное, он близок и понятен гражданам.

«В нем содержится наша партийная позиция. Видение того, как сделать лучше и доступнее образование и здравоохранение, поддержать культуру, выйти на новый уровень экономического развития, позаботиться о сохранении окружающей среды и многие другие вопросы», — добавил председатель партии.

Напомним, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап Съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда изберут Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.