Хабаровск, 4 декабря 2021, 14:32 — REGNUM Дмитрия Ишаева — сына экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева — обнаружили мертвым в хабаровском отеле «Парус». Об этом 4 декабря передает Telegram-канал «112».
Как предполагают следователи, мужчина скончался от инфаркта. Полиция проводит проверку.
По данным AmurMedia, у Дмитрия Ишаева были проблемы с сердцем раньше.
Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края в 1991 — 2009 гг. 17 февраля Замоскворецкий суд города Москвы приговорил его к условному сроку за растрату 7,5 млн рублей. Подсудимому назначено 5 лет условно.