Джакарта, , 14:32 — REGNUM Вулкан Семеру, который расположенный на острове Ява в Индонезии, активизировался и выбросил столб вулканического пепла высотой не менее 12 км. Об этом 4 декабря сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Семеру M. Rietze

Уточняется, что сейсмологами также, кроме выброса пепла, были зафиксированы подземные толчки лавы. Кроме того, указывается, что в районе Семеру ощущается запах серы.

Помимо этого, в индонезийских социальных сетях очевидцы выкладывают видео с извержением вулкана, на которых виден огромный столб пепла, а также запечатлено, как напуганные активностью Семеру местные жители спешно покидают свои жилища.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря столб пепла на высоту до 4000 метров выбросил вулкан Карымский, расположенный на полуострове Камчатка.