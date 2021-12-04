Москва, , 14:28 — REGNUM России и всему миру предстоит долгая борьба с новой коронавирусной инфекцией, заявил в ходе выступления на третьем этапе съезда «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия» Presidential Press and Information Office

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Медведев подчеркнул, что пандемия, длящаяся уже почти два года, драматическим образом изменила всю привычную жизнь. Он добавил, что практически во всех странах мира пандемия вызвала резкое падение уровня жизни. Председатель «Единой России» подчеркнул, что в России удалось избежать сверхтяжёлых последствий.

«Хотя трудностей очень много, что там говорить», — признал Медведев.

Он добавил, что государство предприняло ряд мер, которые помогли справиться с последствиями пандемии. Среди основных мер были выделены поддержка граждан и наиболее пострадавших отраслей экономики, а также перестройка деятельности органов государственной власти и налаживание производства лекарственных препаратов и вакцин.

«К сожалению, коронавирус не отступает пока, борьба предстоит, судя по всему, долгая», — подытожил Медведев.

Заключительный этап съезда «Единой России» проходит в Москве 4 ноября. На съезде будет представлен отчёт о работе партии за пять лет, делегаты утвердят планы дальнейшей работы и переизберут руководящие и центральные органы «Единой России».