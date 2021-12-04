Москва, , 14:24 — REGNUM Партия «Единая Россия» выполняет консолидирующую роль на уровне федерального центра и регионов, объединяя патриотически настроенные, ответственные силы для решения общих задач. Об этом заявил Президент Владимир Путин в ходе третьего этапа ХХ Съезда партии, который проходит в субботу, 4 декабря, в Москве.

Владимир Путин Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Это крайне важно для принятия качественных законов, востребованных обществом и гражданами. Всегда рассчитываю на вас, на партию «Единая Россия» как на мощную надежную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, которые мы наметили на ближайшие годы и долгосрочную перспективу благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с 20-летием партии. Желаю успехов и стремления идти только вперед — вместе, за Россию», — сказал Владимир Путин.

Глава государства также подчеркнул, что «Единая Россия» всегда твердо и последовательно занимала патриотические позиции, и это ярко проявилось «при принятии ключевых исторических, поворотных решений, связанных с укреплением суверенитета России, отстаиванием ее национальных интересов, совершенствованием политической системы, развитием экономики, выработкой современных подходов по решению социальных проблем, поддержке семей с детьми».