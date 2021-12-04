Новосибирск, , 14:23 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3887 пациентов, в том числе 46 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 313 человек. На ИВЛ — 55 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области проведено 3 064 507 тестов на коронавирус.

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