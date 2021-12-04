Новосибирск, 4 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 декабря, за прошедшие сутки был выявлен 401 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 396 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 73, 67, 84, 65 и 50 лет и женщины в возрасте 82, 87, 74, 72, 79, 69, 92, 74, 67 лет. Всего в регионе умерли 3859 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 84 322 случая заражения коронавирусом, в том числе у 9027 детей; 57 867 пациентов выздоровели (+133 за сутки).