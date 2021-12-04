Москва, , 14:16 — REGNUM Человек, его качество жизни всегда должны быть в центре внимания. Об этом 4 декабря на ХХ съезде партии «Единая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.

«В центре нашей политики, целей и планов — именно человек, его запросы, его благополучие и качество жизни. — сказал Путин. — Это безусловный приоритет для «Единой России» как для ведущей политической силы, да и для всех, кто сейчас в этом зале и для сотен тысяч наших коллег во всех регионах страны»

Быть в «Единой России» — это служение людям и уважение к ним, добавил президент.

«Единая Россия» — первая из крупных общественных политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе», и приняла в нем самое активное участие. — отметил Путин. — Многие члены и сторонники партии с первых дней борьбы с пандемией стали волонтерами, помогали врачам и медсестрам … развозили лекарства, делали все необходимое, чтобы люди чувствовали внимание и заботу».