Новосибирск, 4 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Бюджет Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят в первом чтении на двенадцатой сессии горсовета. Основной финансовый документ поддержан подавляющим большинством голосов, сообщили в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Бюджет Новосибирска на 2022 год впервые за все годы превысил 60 млрд рублей. Ещё 6−7 лет назад мы говорили о том, что хорошо было бы достичь планки в 50 млрд рублей. А сегодня мы уже говорим о 60 млрд рублей, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — Это консолидированный бюджет, он состоит из собственных доходов, а также трансфертов, безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, который направляется нам для реализации тех или иных национальных проектов, федеральных и областных программ».

Отмечается, что собственные доходы составят половину бюджета — 30 млрд 375 млн рублей. По сравнению с прошлым годом они выросли на 2 млрд рублей — в основном, за счёт увеличения налоговых доходов. Дефицит бюджета в 2022 году остается прежним — 800 млн рублей. С учетом увеличения общей суммы, относительный процентный показатель дефицита снизился.