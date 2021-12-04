Мадрид, 4 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Уругвайский нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» Луис Суарес рассказал, что аргентинский форвард команды «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пожаловался ему на климат в столице Франции. Слова уругвайского футболиста 4 декабря приводит TNT Sports.

Fifa.com Лионель Месси

«Мы разговариваем каждый день, мы игроки и знаем, как нам действовать в такие моменты. Мы говорим об играх, о семье и так далее. Он сказал мне, что, когда он играет на морозе, сильно страдает от этого. Тут нужно привыкнуть к тому, что там холодно, это точно», — сказал Суарес.

При этом ранее 34-летний Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

Напомним, Лионель Месси перешел в «ПСЖ» в августе нынешнего года на правах свободного агента из команды «Барселона», за которую он играл с 2000 года. В текущем сезоне игрок сыграл за парижан в 12 матчах во всех турнирах, забив в них четыре мяча и отдав три голевых паса.