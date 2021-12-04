Москва, 4 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Москве задержан житель Забайкалья, прикуривший от свечи в храме Читы. Как сообщает телеграм-канал Mash, молодой человек не выполнил решение суда об обязательных работах. Теперь ему грозит ужесточение наказания.

Цитата из видео Читинец прикуривает сигареты от свечи в храме

«Недавно полицейские его задержали, а Хамовнический районный суд отправил в СИЗО», — сказано в публикации.

Отмечается, что из СИЗО его этапируют в Читу.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года 18-летний подросток записал и выложил в интернет видео, где он прикуривает от свечи в соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите.

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В связи с этим территориальное СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления чувств верующих, совершённые в местах, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний».

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