Москва, 4 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» и ее лидер Владимир Путин вывели страну из затяжного кризиса, в котором она пребывала 20 лет назад, считает губернатор Приморского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко.

Пресс-служба администрации Приморского края Олег Кожемяко

«За счет этого мы забыли, что такое рэкет, бандитизм, терроризм», — подчеркнул губернатор Приморского края. Олег Кожемяко также напомнил, что 20 лет назад страна переживала трудное время в экономической и политической сфере. Не работали заводы, люди продавали ваучеры из-за того, что им не платили заработную плату — ни бюджетникам, ни военным. Не выплачивались пенсии, замерзали города и поселки, шла война в Чечне, в городах совершались теракты, а на улицах был разгул бандитизма.

«Мы эти времена прекрасно помним. Я сам в партии с 2003 года, практически с момента ее становления. Именно тогда партии пришлось взять на себя такую тяжелую ношу — вывести страну из того затяжного кризиса, в котором она находилась в 90-е годы и в начале 2000-ых годов. Когда как раз все основные места в Госдуме занимали коммунисты», — напомнил он.

Тогда и была создана «Единая Россия». Начав с 37% в Государственной Думе, партия приступила к реализации решений, которые были востребованы людьми, указал Олег Кожемяко.

Сегодня в стране развивается сельское хозяйство, начала восстанавливаться оборонная промышленность. Модернизированы системы здравоохранения, образования. Люди гарантированно стали получать заработные платы, пенсии, в назначенное время. Добавились социальные гарантии, которые увеличиваются с каждым годом, построено социально-ориентированное государство. Начали приводиться в порядок города и поселки. И цементирующую основу, фундамент для этого заложила «Единая Россия», считает губернатор Приморского края.

«Мы практически забыли, что такое рэкет, бандитизм, терроризм. Мы все это вытеснили из нашей страны, и все это произошло за счет работы «Единой России» и ее лидера Владимира Путина. Это большой и сложный путь в истории нашей партии и нашей страны, которая за это время стала сильной мировой державой, которую признают все государства», — указал он.

Сейчас перед партией стоят новые задачи, связанные с исполнением народной программы, которая была сформирована при непосредственном участии граждан. Это новые подходы к системе образования, здравоохранения, вопросы благоустройства городов и поселков, трудоустройство и достойные заработные платы.

«Эти направления больше всего волновали людей, они стоят перед нами как целевой программный документ, по которому будем работать. Думаю, что на сегодняшнем Съезде будут приняты те решения, которые дадут горизонт планирования на следующую пятилетку с учетом тех наказов, которые мы получили от наших избирателей», — заключил Олег Кожемяко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в субботу, 4 декабря, проходит заключительный этап Съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда изберут Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.