Благодаря «Единой России» и Владимиру Путину РФ вышла из затяжного кризиса
Москва, 4 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» и ее лидер Владимир Путин вывели страну из затяжного кризиса, в котором она пребывала 20 лет назад, считает губернатор Приморского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко.
Тогда и была создана «Единая Россия». Начав с 37% в Государственной Думе, партия приступила к реализации решений, которые были востребованы людьми, указал Олег Кожемяко.
Сегодня в стране развивается сельское хозяйство, начала восстанавливаться оборонная промышленность. Модернизированы системы здравоохранения, образования. Люди гарантированно стали получать заработные платы, пенсии, в назначенное время. Добавились социальные гарантии, которые увеличиваются с каждым годом, построено социально-ориентированное государство. Начали приводиться в порядок города и поселки. И цементирующую основу, фундамент для этого заложила «Единая Россия», считает губернатор Приморского края.
Сейчас перед партией стоят новые задачи, связанные с исполнением народной программы, которая была сформирована при непосредственном участии граждан. Это новые подходы к системе образования, здравоохранения, вопросы благоустройства городов и поселков, трудоустройство и достойные заработные платы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в субботу, 4 декабря, проходит заключительный этап Съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.
Также в соответствии с Уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда изберут Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.