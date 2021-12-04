Пекин, , 14:08 — REGNUM В режиме видеосвязи прошли переговоры премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Об этом 3 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что стороны высказались за устойчивое, динамичное развитие мировой экономики.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Подчеркнув большое значение, уделяемое отношениям с МВФ, Ли Кэцян высказался за сотрудничество в наиболее важных сферах мировой экономики, к которым отнес вопросы задолженности и противодействия глобальным изменениям климата. В частности, премьер Госсовета отметил важность дальнейшего оказания помощи развивающимся странам в борьбе с пандемией и восстановлении экономики.

Было отмечено, что Китай продолжит сбалансированный денежно-кредитный курс и политику, основанную на потребностях участников рынка. Особые усилия в стране сосредотачиваются на поддержке реального сектора экономики, в особенности малых, средних и микропредприятий.

Высоко оценив китайский вклад в мировое экономическое восстановление после пандемии, К. Георгиева назвала коронавирус самой большой угрозой экономической стабильности в мире и препятствием на пути к экономическому подъему и устойчивому развитию.