Гуанчжоу, Китай, , 14:05 — REGNUM В Гуанчжоу, административном центре наиболее развитой и мощной китайской провинции Гуандун на юге страны, открылась международная конференция «Понять Китай». К участникам форума с приветственным выступлением обратился партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин. Об этом накануне, 2 декабря, сообщает Синьхуа, подчеркивая, что центральной идеей послания стали огромные перемены, которые происходят в мире.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Чтобы понять Китай, нужно понять КПК, отметил Си Цзиньпин, обратив внимание собравшихся на столетний юбилей, отмеченный правящей партией в текущем году, ознаменованный значительными достижениями в социалистическом строительстве. КПК сплотила и повела за собой китайский народ к новой, лучшей жизни. Важнейшая историческая роль партии в жизни Китая недавно стала темой исторической резолюции 6-го пленума ЦК КПК XIX созыва. Страна и дальше, уверен лидер, будет продвигаться путем строительства модернизированного социалистического государства, руководить борьбой китайского народа за достижение своих стратегических целей.

В этот сложный момент, переживаемый человечеством, всем народам мира необходимо сплотиться перед лицом потрясений, расширять, стимулировать сотрудничество и обмены, в том числе идеями, совместно реагировать на серьезные глобальные вызовы. КПК, по его словам, готова к мирному развитию, внешней открытости, продвижению строительства сообщества единой судьбы человечества.