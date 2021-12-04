Киев, , 14:04 — REGNUM 4 декабря без электричества остались 130 украинских населённых пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях Украины. ЧП произошло из-за сильных порывов ветра, отметили в пресс-службе Государственной службы по ЧС Украины.

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В результате усложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 130 населённых пунктов в двух областях, отмечается в заявлении.

Так, во Львовской области без электроэнергии остались 118 населенных пунктов, в Ивано-Франковской — 12.