4 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова председателя Банка России о том, когда в Российской Федерации должны снизиться цены на товары.

Артур Савин, , 15:23 — REGNUM Информация, согласно которой председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что цены на товары в Российской Федерации реально снизить за два-три года «даже с очень высоких уровней», но для этого необходимо снизить уровень инфляции, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Маринус Рэймерсвеле. Банкир и его жена. 1538

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

"Два-три года назад они говорили абсолютно то же самое относительно ближайших двух-трёх лет», — указывает Дмитрий И.

Многие пользователи пришли к выводу, что цены на товары в России будет не так просто снизить, потому что на это влияет очень много факторов, на которые даже российское правительство не в силах повлиять.

«Цены будут расти во всём мире! Россия не исключение! Все и всё взаимосвязано в мире! Сейчас даёт рост цен коронавирус, рост цен на энергоресурсы, сговоры крупных компаний, спекулятивные действия по увеличению цен и так далее», — пишет Владимир Б.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что достаточно лишь привести в чувство российских предпринимателей, которые потеряли чувство меры, чтобы цены в магазинах начали резко стремиться вниз.

«А при чём здесь мировые цены, если в России все поля заросшие и нету самого элементарного — своей картошки, моркови, капусты? Или они есть, но капиталисты банально цены ломят? Может с ними надо в первую очередь разобраться?» — задаётся вопросом Михаил Л.

Часть людей полагает, что через два-три года ситуация не улучшится, но зато руководство страны придумает новую версию того, почему цены растут, и пообещает ещё через два-три года разобраться с этой проблемой.

«Товары начнут дешеветь, наверное, только в следующей жизни. Я бы не стал слушать эту Набиуллину. Сказала бы прямо: «Сейчас мы уйдём через 2−3 года, и потом, может быть, у вас там что-нибудь наладится. А пока дайте нам ещё вас помучить какое-то время». А то лапшу нам вешают какую-то, придумывают всякие небылицы», — считает Филипп А.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

Ряд пользователей указывает на то, что глава ЦБ выбирает такие временные отрезки для решения проблемы исключительно для того, чтобы подольше задержаться в своём кресле.

«Она говорит о том, что она ещё два или три года посидит в своём кресле главы ЦБ и всё у вас будет хорошо. И так последние 20 лет нас убеждают в том, что надо ещё чуть-чуть времени, и мы обязательно победим инфляцию и поднимем экономику. Знаем, плавали», — отмечает Павел В.

Нашлись и те, кто напомнили о том, что российские чиновники редко когда выполняют обещанное, поэтому бессмысленно ждать падения цен через два-три года.

«Набиуллиной стоило бы вспомнить про майские указы президента от 2012 года и всё-таки сначала выполнить их. Ах да, совсем забыл, ЦБ РФ и Набиуллина подчиняются МВФ, на Конституцию России и указы Путина ей наплевать! Пора уже национализировать это предприятие!» — призывает Ivan G.

Напомним, 3 декабря РИА Новости опубликовало материал, согласно которому председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что цены на товары в Российской Федерации реально снизить за два-три года «даже с очень высоких уровней», но для этого необходимо снизить уровень инфляции.