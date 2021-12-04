Пекин, , 14:01 — REGNUM Политические партии Китая и Великобритании провели в режиме онлайн диалог. Об этом, 2 декабря, сообщает Синьхуа, подчеркивая, что контакты продолжили недавний телефонный разговор лидеров двух стран — председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению заведующего Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао, межпартийный китайско-британский диалог важен для отношений межу странами; в ходе его был достигнут ряд договоренностей в области укрепления стратегических связей и коммуникации. Британские участники онлайн-встречи отметили наличие у двух стран обширных общих интересов, в частности, по совместной борьбе с пандемией, а также в торговле, экономике, науке и технике, иновационном секторе и т.д.