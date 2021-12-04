Набережные Челны, Татария, , 14:01 — REGNUM Первые малотоннажные грузовики «Компас» поступят в продажу в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ».

КАМАЗ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Первая серия новых моделей «КамАЗа» предназначена для Московского региона, который уже обеспечен соответствующим сервисом и запчастями. На начальном этапе будет доступно две модели новой серии: «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» массой 11,99 тонны.

Во второй половине 2022 года «КамАЗ» планирует вывести на рынок ещё две модели «Компас» массой 5,5 тонны и 6 тонн. К 2023 году на рынок также может выйти самая лёгкая модель этого семейства трёхтонный «Компас-3».

Новые малотоннажные грузовики «КамАЗа» относятся к автомобилям развозного класса, предназначенными для работы в городе и пригороде. Главный конструктор по инновационным автомобилям «КамАЗа» Сергей Назаренко рассказал, что в новых автомобилях применена компонентная база от китайского партнёра JAC.

Назаренко объяснил, что применение компонентной базы с китайского рынка позволило сократить сроки разработки автомобиля и запуска производства. Он добавил, что в течение пяти-шести лет компания планирует добиться высокой локализации производства основных узлов и деталей нового грузовика.

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