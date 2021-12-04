Лиллехаммер, Норвегия, , 14:00 — REGNUM Норвежский лыжник Симен Крюгер стал победителем в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира, который проходит в Лиллихаммере (Норвегия). Об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На лыжах. Открытка

Победное время норвежского спортсмена составило 32 минуты 26,2 секунды.

Второе и третье место заняли соотечественники победителя Ханс Холунд и Мартин Нюнгет, отставшие от победителя на +1,6 и +17,5 секунды соответственно.

Лучшим из российских спортсменов стал Алексей Червоткин, финишировавший четвертым с отставанием от победителя +21,0 секунды.

Отметим, этап мирового первенства по лыжным гонкам будет проходить в Лиллехаммере до 5 декабря.