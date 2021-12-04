Новосибирск, 4 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Введён в эксплуатацию один из крупнейших долгостроев Новосибирской области — дом по улице Семьи Шамшиных, 93. Жильё получили почти 330 дольщиков. Об этом сообщили в правительстве региона.

77metrov.ru Дольщики

По словам исполняющего обязанности министра строительства области Алексея Колмакова, в 2021 году это уже десятый проблемный объект, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«В этом году мы существенно продвинулись в решении вопроса обманутых дольщиков. Сегодня введены в эксплуатацию 11 долгостроев — из них десять жилых домов и одна автопарковка, — уточнил Колмаков.

До конца года планируется ввод ещё нескольких домов.