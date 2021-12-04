Москва, , 13:58 — REGNUM Пассажирский самолет Airbus, летевший из Тель-Авива, Израиль, в Москву был вынужден изменить курс из-за сближения с самолетом-разведчиком США во время полета над Черным морем. Об этом 4 декабря сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

3 декабря один из самолетов США «хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации» и подлетел на близкое расстояние к гражданскому лайнеру, передает «Интерфакс».

Расстояние между Airbus и американскими самолетами по вертикали составляло менее 20 м. Диспетчеры дали команду пассажирскому самолету опуститься на 500 м.

При этом самолет-нарушитель никак не реагировал на запросы с земли.