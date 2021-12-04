4 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Ограничение на личные автомобили, заявленное Минтрансом в транспортной стратегии до 2035 года и поспешно опровергнутое — что это было? Хитроумный ход или оплошность?

Светлана Шаповалова, , 14:53 — REGNUM Новая стратегия Минтранса, согласно которой до 2035 года жителей России собираются понудить пересесть на общественный транспорт, рассмешила не только доктора экономических наук Никиту Кричевского, но и многих комментаторов в соцсетях. Не помогло даже опровержение: пресс-служба ведомства заявила, мол, никаких ограничений на использование личных автомобилей не планируется.

Строев Владимир Фролович. Автобус

«Напишут всякую ересь, опубликуют, не читая, а потом сами себя опровергают. Оказывается, их не так поняли — никаких ограничений личных авто не предусматривается. Не-не-не, мы лишь желаем, чтобы личный транспорт использовался совместно несколькими автовладельцами.

Уважаемый премьер-министр Михаил Мишустин! Издайте, пожалуйста, постановление правительства, по которому чиновники Минтранса будут совместно использовать служебные авто.

Например, одну машину на трех замминистров. И не только для поездок на работу-домой, но и за город. Чтоб один по Ярославке, другой — по Варшавке, а третий — по Ленинградке. И с тещами, с тещами. Вместе потом посмеемся», — написал Ключевский 4 декабря в своем телеграм-канале.

Его слова поддерживают и другие граждане России.

«Интересна схема реализации совместного использования транспорта, президентские кортежи теперь будут подвозить соседских детишек в школы, а старушек до поликлиник?» — развивает тему Вячеслав Гусар.

«Похоже, Минтрас решил укокошить до конца автомобильную промышленность, продажи которой упали, а за одно и экономику. Там случаем не враги засели?» — спрашивает N.

«Дороги стройте, уроды. И станут города приспособлены к личному автотранспорту. А запретить, это легче всего…» — негодует Сергей.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Успокаивает только то, что единственной задачей чиновников является выделение госбабла на новые модные программы и последующий их распил, безальтернативно. Так что можно спать спокойно», — отметил Александр Леонидов.

«Правильно, нужно это сделать еще раньше, чтобы в общественном транспорте почаще заражали друг друга, ведь ковид мало еще подкосил людей», — иронизирует Б.

«Какое вообще дело Минтрансу до наших личный машин? Сидите молча и не лезьте куда вам не положено», — предлагает Олег Гриднев.

«Ну так-то ожидаемый шаг, надо продолжать делать вбросы. QR-коды на транспорте вот-вот введут по всей России. Надо и за автолюбителей взяться. Не сделал модную процедуру или не сделал её повторно — лишение прав, авто на штрафплощадку», — смеётся Юрий.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Короче говоря, скоро личный автомобиль будет доступен только ну очень обеспеченному дорогому россиянину!» — сделал вывод Виктор Рыбаков.

Напомним, ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что новая транспортная стратегия РФ до 2035 года предусматривает ряд мер для снижения уровня выбросов загрязняющих веществ, в числе которых были названы возможность ограничения использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Пресс-служба ведомства данные опровергла, заявив, что никаких ограничений на использование личных автомобилей эта стратегия не предусматривает.

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О том, что центральный тезис транспортной стратегии РФ до 2035 года — абсолютный приоритет общественного транспорта — нуждается в доработке, известил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.