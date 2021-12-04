Анатолий Кошкин, 4 декабря 2021, 14:55 — REGNUM Российские СМИ сообщают об интервью губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, во время которого он рассказал о желании датской компании Copenhagen Infrastructure Partners (специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии), взять в аренду остров Шумшу для производства водорода с помощью энергии ветра.
По словам губернатора, у инвесторов из Дании есть готовый проект со своими технологиями, и они могут вложить в него от 2 до 2,5 млрд долларов.
Произведенный водород датчане планируют продавать в Японию, которая заявляла о большом интересе к этому виду топлива. О том, насколько этот проект выгоден нашей стране и Сахалинской области, пусть высказываются специалисты.
Мое же внимание привлекли слова губернатора о том, что он, оказывается, считает острова, на которые претендует Япония, «спорными» и, как и Токио, выделяет их из Большой Курильской гряды.
А на сайте газеты «Комсомольская правда» его высказывания интерпретируются следующим образом: «Губернатор уточнил, что на северные Курилы территориальные притязания японской стороны не распространяются, поэтому никаких юридических препятствий для долгосрочного выстраивания бизнеса нет».
Думаю, на это высказывание губернатора обратили внимание в Японии. Ибо, если российские власти, вопреки положениям Конституции РФ, все еще считают южнокурильские острова «спорными», тогда в Токио появляется надежда на то, что вопрос о принадлежности этих территорий вновь будет муссироваться на предстоящих переговорах о «мирном договоре», готовность продолжать которые проявили и президент РФ Владимир Путин, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Слова Лимаренко о «спорных островах» противоречат его прошлогодним уверениям о том, что с принятием поправок в Конституцию РФ так называемый территориальный вопрос с Японией окончательно закрыт. Напомним слова губернатора, агитировавшего население области голосовать за конституционные поправки:
И после таких слов — вновь «спорные территории»! Хотелось бы верить, что противопоставление губернатором северных Курил южным, выделение последних в раздел «спорных» — это не признание японских притязаний, а лишь указание на то, что в Токио могут оказывать давление на иностранные компании, проявляющие желание работать на новых льготных условиях на любом из Курильских островов. То, что попытки такого давления и санкций со стороны Токио будут, можно не сомневаться. Однако это ни в коей мере не должно заставлять местные сахалинские и курильские власти при заключении контрактов с зарубежными компаниями оглядываться на Токио и прислушиваться к его окрикам. Да и среди иностранных инвесторов далеко не все столь зависимы от Японии, чтобы отказываться от выгодной работы на южных Курилах.