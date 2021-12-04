Лондон, , 13:51 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 будет представлять опасность как минимум до 2026 г., считают специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies.

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«SARS-CoV-2 продолжит угрожать системе здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение ближайших как минимум 5 лет», — отметили британские ученые, добавив, что срок может увеличиться, если меры по сдерживанию распространения COVID-19 не будут эффективными.

При этом специалисты из разных стран не исключают новой волны коронавируса в связи с тем, что в Ботсване и ЮАР выявили новый штамм SARS-CoV-2 — B.1.1.529, «Омикрон», который отличается высокой трансмиссивностью и устойчивостью к вакцинам. ВОЗ признала этот штамм «вызывающим беспокойство».