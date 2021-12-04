Москва, 4 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) советом учредителей агентства назначена Вероника Логинова. Об этом 4 декабря сообщается на официальном сайте Ассоциации юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей РУСАДА.

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Отмечается, что общее собрание учредителей РУСАДА утвердило Логинову в должности гендиректора агентства, она сменила на этом посту исполняющего обязанности главы РУСАДА Михаила Буханова.

«Процедура избрания генерального директора проходила под чутким надзором WADA. Ни одной претензии высказано не было», — указал председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Отметим, Вероника Логинова является советником ректора Российского международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ.