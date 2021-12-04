Киев, , 13:43 — REGNUM В столице Украины — Киеве — учительница отказалась говорить на украинском языке и отчитала школьника за соответствующую просьбу. Видеозапись инцидента опубликовал 4 декабря Telegram-канал «Катарсис». Видео снято в школе №303 во время урока немецкого языка.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время урока ученик попросил преподавательницу использовать мову, т.к. он якобы не понимает русского языка. На что учитель заявила: «Я горжусь тем, что я не украинка, а русская».

«Он не понимает русского! 70 лет все на нем разговаривали и ничего страшного! … Надо сначала культуре научиться … Чтобы обращаться к учителю с уважением», — отреагировала педагог.

В 2019 г. Украина приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Опрос соцкомпании Active Group показал, что почти 60% жителей Украины считают русский язык неродным.