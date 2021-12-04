Киев, 4 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В столице Украины — Киеве — учительница отказалась говорить на украинском языке и отчитала школьника за соответствующую просьбу. Видеозапись инцидента опубликовал 4 декабря Telegram-канал «Катарсис». Видео снято в школе №303 во время урока немецкого языка.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Во время урока ученик попросил преподавательницу использовать мову, т.к. он якобы не понимает русского языка. На что учитель заявила: «Я горжусь тем, что я не украинка, а русская».

«Он не понимает русского! 70 лет все на нем разговаривали и ничего страшного! … Надо сначала культуре научиться … Чтобы обращаться к учителю с уважением», — отреагировала педагог.

В 2019 г. Украина приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Опрос соцкомпании Active Group показал, что почти 60% жителей Украины считают русский язык неродным.