Кемерово, 4 декабря 2021, 13:37 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки отделения Военизированной горноспасательной части подняли из шахты 12 тел погибших. Об этом сообщили в областной администрации.
«11 шахтёров и одного горноспасателя», — уточнили в областной администрации.
Отмечается, что в смену на шахте работают три отделения части, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. Работы идут круглосуточно.
Днём ранее, 3 декабря, горноспасатели подняли 11 тел погибших.