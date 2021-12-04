Кемерово, , 13:37 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки отделения Военизированной горноспасательной части подняли из шахты 12 тел погибших. Об этом сообщили в областной администрации.

Погибшие на шахте «Листвяжная» Ako.ru

«11 шахтёров и одного горноспасателя», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что в смену на шахте работают три отделения части, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. Работы идут круглосуточно.

Днём ранее, 3 декабря, горноспасатели подняли 11 тел погибших.