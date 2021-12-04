Из кузбасской шахты подняли тела ещё 12 погибших
Кемерово, 4 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области за прошедшие сутки отделения Военизированной горноспасательной части подняли из шахты 12 тел погибших. Об этом сообщили в областной администрации.
Ako.ru
Погибшие на шахте «Листвяжная»
«11 шахтёров и одного горноспасателя», — уточнили в областной администрации.
Отмечается, что в смену на шахте работают три отделения части, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. Работы идут круглосуточно.
Днём ранее, 3 декабря, горноспасатели подняли 11 тел погибших.